Momenti di paura nel pomeriggio a Palermo, dove una famiglia è rimasta bloccata all’interno dell’auto a causa dell’allagamento di via Imera provocato dal forte temporale. A bordo della vettura c’erano madre, padre e un bambino, rimasti intrappolati con l’auto impantanata in circa un metro d’acqua.

L’intervento dei sommozzatori

Per mettere in salvo la famiglia è stato necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto la vettura e consentito alle persone a bordo di uscire dall’auto. L’ondata di maltempo ha provocato allagamenti e criticità locali in diverse zone, con precipitazioni particolarmente intense concentrate in un arco di tempo molto breve.

Temporali intensi anche a Messina

Situazione complessa anche nel Messinese, dove un intenso temporale ha interessato l’area dei Peloritani e diverse zone della città. A Cumia sono stati registrati fino a 55 millimetri di pioggia in un’ora, mentre una stazione meteorologica privata nella zona di Zafferia ha rilevato un picco istantaneo di intensità pari a 442 millimetri all’ora. Le condizioni atmosferiche restano instabili e nelle prossime ore non è esclusa la formazione di nuove celle temporalesche, anche di forte intensità. Il Comune di Messina invita la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di evitare sottopassi, zone depresse e aree soggette ad allagamento, oltre a prestare particolare attenzione alla guida e a non avvicinarsi a torrenti e corsi d’acqua.