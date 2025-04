Avola: 19enne protagonista di una rissa ha in casa una pistola e un razzo

Una pistola, un razzo per segnalazione marittima molto pericoloso e un coltello a scatto. È quanto hanno trovato e sequestrato i poliziotti a un 19enne di Avola (in provincia di Siracusa) che è stato arrestato in flagranza di reato al termine delle perquisizioni. L’operazione della polizia ha riguardato sette persone residenti fra Avola e Pachino (nel Siracusa), con perquisizioni alla ricerca di armi.

Un’operazione che arriva a conclusione di un’indagine del commissariato di Modica (in provincia di Ragusa) su una rissa avvenuta all’inizio di agosto del 2024 in un noto locale notturno di Ispica (nel Ragusano), che ha visto coinvolti diverse persone. La testimonianza dei molti presenti quella sera, l’acquisizione dei filmati pubblicati sul web e sui social e l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nelle adiacenze, hanno consentito di denunciare per rissa aggravata e lesioni sette persone, cinque avolesi (di età compresa fra i 23 e i 18 anni) e due pachinesi. All’arrivo della polizia, tutti erano scappati.



Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne residente ad Avola per detenzione di una pistola modificata con 80 cartucce, due munizioni calibro 380 e 7,65, un razzo per segnalazione marittima altamente pericoloso, un coltello a scatto con lama di 6 centimetri. E poi anche marjuana e hashish suddivise in dosi. Per questo, il giovane è stato denunciato per possesso di droga. Un’altra pistola priva di tappo rosso è stata inviata ai reparti competenti per stabilirne la eventuale portata lesiva.