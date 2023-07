Canicattì, rissa a due round tra dieci persone di due famiglie

Tre persone sono rimaste ferite dopo che, nella tarda serata di ieri, in via Volturno a Canicattì (in provincia di Agrigento), è scoppiata una rissa. A litigare, in un primo momento, sono state due donne, ma sono intervenute le rispettive famiglie. In tutto una decina di persone. Sul posto sono accorsi i poliziotti del commissariato cittadino. La rissa sembrava essere sedata, ma poi è ripresa al Pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo dove, nel frattempo, erano stati trasferiti i feriti. A dare supporto ai poliziotti di Canicattì, riuscendo a riportare la calma, sono accorse le volanti della questura di Agrigento. I poliziotti sono rimasti illesi. Adesso sono al vaglio le posizioni dei coinvolti nella lite.