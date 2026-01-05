Alcamo

Sono quattro i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai carabinieri di Alcamo, per rissa aggravata a colpi di bastone. Al centro del provvedimento, emesso dal gip di Trapani su richiesta della procura, le indagini avviate dopo il ricovero in ospedale, in codice rosso, il 7 novembre 2025, di un alcamese di 23 anni, che era stato colpito alla testa con un bastone di legno. Per la gravità delle ferite il giovane è stato poi trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stato ricoverato con la prognosi riservata.

Le indagini dei carabinieri hanno fatto luce sul ferimento scaturito da una rissa a colpi di bastone tra due gruppi contrapposti. Tutto ciò è stato innescato da un diverbio per futili motivi. Il provvedimento cautelare contestare il reato di rissa a un 27enne del Gambia, indagato anche per lesioni aggravate, e un 30enne alcamese, che sono stati posti agli arresti domiciliari. Per altri due indagati, due alcamesi di 33 e 21 anni, il gip ha disposto l’obbligo di dimora ad Alcamo.