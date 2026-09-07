Rischio incendi e ondate di calore da domani per 24 ore in Sicilia

Immagine creata con l'intelligenza artificiale

La Protezione civile della Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido da mezzanotte e per le successive 24 ore. Per la città di Palermo – informa il bollettino – è previsto un rischio incendi di colore arancione – preallerta – con pericolosità bassa. Bollino verde, invece, per quanto riguarda le ondate di calore (temperatura percepita 34°C).