Palermo, quattro arresti per la violenta rapina ai turisti in piazza Sant’Anna

​Risolto con quattro arresti uno dei casi di violenta rapina ai turisti a Palermo: nello specifico, quello del 30 maggio in piazza Sant’Anna. Quando un gruppo di 15 giovani, alle 2.30 di notte, ha accerchiato due visitatori, insieme ad alcuni amici, minacciandoli. Per poi procedere al pestaggio con calci e pugni – rompendo il naso a una delle vittime – e il furto di uno smartphone. Adesso i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per quattro giovani tra i 19 e i 21 anni di origine straniera, uno dei quali già recluso per altri motivi.