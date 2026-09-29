Etna, nuova colonna di cenere alta quattro chilometri

Foto di Ingv

Ha ripreso vigore l’emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell’Etna che produce una nube eruttiva alta circa quattro chilometri. La dispersione è in direzione sud. È quanto emerge dall’avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall’osservatorio etneo dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Catania che è risalito da arancione a rosso. Il massimo grado di allerta. Al momento, l’aeroporto internazionale di Catania – riaperto ieri sera – è operativo.