Castiglione, vede le foto sul cellulare della moglie e minaccia un uomo con liquido infiammabile

29/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Vede le foto inviate sul cellulare della moglie e minaccia un 56enne con del liquido infiammabile. I carabinieri della stazione di Passopisciaro hanno denunciato in stato di libertà un 45enne, residente a Castiglione di Sicilia (in provincia di Catania), ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata.

Dalle foto sul cellulare alla minaccia

L’attività dei militari è scaturita dalla denuncia presentata da un 56enne, anch’egli residente a Castiglione di Sicilia, che ha raccontato quanto accaduto nella mattinata, lungo la strada statale 120, in località Solicchiata. Secondo quanto riferito ai carabinieri, la vicenda sarebbe maturata nell’ambito di un rapporto di amicizia tra la vittima e la moglie dell’indagato. Nei giorni precedenti, infatti, l’uomo avrebbe inviato alla donna alcune fotografie che avrebbero provocato una eccessiva reazione del marito.

L’uomo, dunque, dopo avere visto le immagini ricevute dalla moglie, avrebbe raggiunto il 56enne mentre si trovava a bordo della propria auto, in compagnia del figlio. Dopo averlo seguito per un breve tratto, lo avrebbe costretto a fermarsi in contrada Montelese, dove sarebbe nata una discussione per motivi riconducibili alla vicenda. Nel corso del litigio, il marito avrebbe impugnato una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile, lanciandone il contenuto addosso al 56enne. Subito dopo, avrebbe mostrato un accendino, minacciando di dargli fuoco.

La denuncia

Con l’aiuto del figlio, però, la vittima sarebbe riuscita ad allontanarsi rapidamente dal posto e ad andare in caserma per sporgere denuncia. I carabinieri, raccolta la denuncia, hanno avviato gli accertamenti. Eseguendo anche una perquisizione nei confronti dell’indagato e un sopralluogo sul luogo dell’episodio, per verificare pure l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza. Inoltre, i militari hanno raccolto le dichiarazioni dei testimoni. All’esito degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per minaccia aggravata.

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