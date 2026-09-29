Una discarica abusiva grande quasi quanto un campo da calcio, in un’azienda edile in contrada Mastrocciardi a Francofonte, nel Siracusano. Ad attirare l’attenzione del reparto aeronavale Sicilia della guardia di finanza, durante un sorvolo in elicottero, è stata una strana collinetta su un’area di circa 6500 metri quadrati. I successivi controlli hanno permesso di riscontrare materiale edile di vario genere: plastica, ferro, legno, oltre a scarti di vernici con i contenitori. Il tutto interrato, formando una collinetta alta diversi metri. Il responsabile dell’azienda è stato denunciato e il terreno sequestrato. Così da poter procedere alle ulteriori analisi, per capire se i rifiuti abbiano contaminato le falde acquifere e procedere alla bonifica.