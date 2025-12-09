Riprende il servizio di car e bike sharing a Catania gestito da Amts

Partirà lunedì 15 dicembre CTGO, il nuovo sistema di car sharing e bike sharing promosso e gestito da AMTS Catania. Un servizio pensato per integrare il trasporto pubblico e ridurre l’uso dell’auto privata, offrendo «ai cittadini un’alternativa più economica, flessibile e sostenibile», si legge in una nota inviata alla stampa. Il servizio era stato interrotto lo scorso 1 maggio.

Come funziona il servizio e quali novità introduce

CTGO consente agli abbonati di utilizzare un parco mezzi a basso impatto ambientale, pagando soltanto il tempo effettivo di utilizzo. La prenotazione avviene tramite app, con la possibilità di aprire il veicolo con smartphone o tessera. Dopo aver preso le chiavi dal cruscotto e verificato le condizioni dell’auto, il noleggio può iniziare in pochi secondi.

Il servizio offre due modalità: A/R, con riconsegna nello stesso parcheggio, e One Way, che permette invece di lasciare l’auto in un’area diversa da quella di partenza. Durante l’utilizzo sono consentite la sosta in zona blu e la circolazione nelle corsie preferenziali, mentre resta vietato l’accesso alle aree pedonali. Accanto alle auto, CTGO introduce anche un bike sharing station based, pensato per gli spostamenti brevi e per la mobilità quotidiana in città.

Il costo di iscrizione è di 25 euro l’anno per car e bike sharing, mentre l’accesso al solo bike sharing è gratuito.