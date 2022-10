Riprende auto abbandonate sulla strada pubblica, aggredito cameraman di Sestarete tv (VIDEO)

Le minacce, gli insulti, gli spintoni, i pugni, gli schiaffi. Tutto per qualche ripresa. Stava facendo il suo lavoro come ogni giorno, Massimo, cameraman di Sestarete tv. Questa mattina si trovava in via Patané, nel quartiere Borgo-Sanzio, a Catania. Stava documentando una delle piaghe che affliggono la nostra città: l’abbandono selvaggio di auto sulla strada pubblica. Proprio lì, a poca distanza l’uno dall’altro, stazionano da diverso tempo almeno quattro mezzi.

Uno è di un uomo sulla sessantina. Non ha gradito il lavoro della redazione del Gruppo Rmb. Da settimane, infatti, raccogliamo le segnalazioni dei catanesi stanchi di ritrovarsi davanti casa rottami e carcasse di auto, e in alcuni casi persino mezzi pieni di spazzatura.

Doveva smetterla di riprendere perché quella era la sua macchina. Prima le parole, sempre più pesanti, le minacce, infine le botte. Poi quando il nostro cameraman prova ad andar via con la propria moto, una nuova aggressione. L’uomo non solo non accenna ad allontanarsi, ma inizia a spintonarlo. La moto perde stabilità. Gli cade addosso. Il casco si spacca.

Sul posto arriva in pochi minuti la polizia. Per il nostro collega, medicato al pronto soccorso del Policlinico di Catania, escoriazioni al braccio e un ematoma all’occhio sinistro. I danni alla moto e la rabbia per quanto accaduto. Ma anche la solidarietà e i ringraziamenti dei residenti per il servizio svolto. E, per chi fa il nostro lavoro, non è certamente cosa da poco.

Le redazioni del gruppo Rmb – MeridioNews e Sestarete tv – continuano una mappare i mezzi abbandonati. Chiunque volesse, può segnalarceli, mandando le indicazioni del luogo e – se possibile – una foto. Si può scrivere agli indirizzi mail redazione@meridionews.it o tglasesta@sestarete.com, ma anche mandare un messaggio privato sulle pagine Facebook o su WhatsApp allo 095913100.