Riposto, abbandona rifiuti pericolosi nel condominio: denunciato 31enne

14/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

A Riposto i militari della locale stazione hanno denunciato un 31enne residente in un complesso residenziale per abbandono di rifiuti speciali e pericolosi. Durante un controllo, i carabinieri hanno notato un cumulo di oltre 150 chili di scarti edili, tra cui guaina bituminosa, materiale classificato come rifiuto speciale pericoloso, abbandonato tra il parcheggio e il giardino di un condominio in via Mario Carbonaro. L’area è stata messa in sicurezza e il Comune ha disposto l’intervento di una ditta specializzata per il recupero e il conferimento dei materiali in un centro autorizzato.

Le indagini hanno permesso di risalire al 31enne, che ha ammesso di avere effettuato lavori edili alcuni mesi prima e di aver scaricato i materiali senza smaltirli correttamente. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

