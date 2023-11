Femminicidi: a Marsala rimosso dal Comune murale dedicato a Marisa Leo. Il sindaco replica

Il murale dedicato a Marisa Leo, vittima di femminicidio, realizzato dall’artista Fabio Ingrassia, nei pressi di porta Garibaldi, all’ingresso di Marsala, in provincia di Trapani, è stato rimosso dall’amministrazione comunale. A ricostruire l’accaduto è il sindaco Massimo Grillo attraverso una nota, precisando che non si è trattato di un gesto di uno sconosciuto. «Con mio grande dispiacere, è emerso che l’opera è stata rimossa a causa di un equivoco creatosi all’interno degli uffici comunali, che cercherò di ricostruire dettagliatamente. Per quanto fosse toccante e pregna di significato, purtroppo bisognava prendere atto che l’opera, così come sottolineato anche dalla stampa locale, lí dove si trovava non sarebbe potuta rimanere a lungo per via delle leggi che tutelano i beni pubblici di interesse storico come Porta Garibaldi».

«In occasione di un dialogo con alcuni dipendenti comunali – aggiunge il primo cittadino – erano state ipotizzate varie possibili soluzioni per far fronte alla suddetta criticità. Si era condiviso che la soluzione più valida era invitare l’artista a spostare egli stesso l’opera in un altro sito così da ripristinare l’integrità dei luoghi di interesse storico dove era stata posta. Avevo in animo, dunque, di prendere contatti a breve con Fabio Ingrassia per concordare tempi e modi del suo intervento. Purtroppo, però, un dipendente comunale presente a quell’incontro ha inteso che l’opera andava rimossa subito ed ha così dato istruzioni a Formula Ambiente di procedere alla rimozione in uno dei turni successivi».