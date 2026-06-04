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Acqua contaminata trasportata in un’autobotte nell’Agrigentino: un uomo denunciato

04/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Acqua trasportata con un’autobotte risultata contaminata a Canicattì, in provincia di Agrigento. Per questo motivo, i carabinieri hanno denunciato un uomo per commercio di sostanze alimentari nocive. I militari sono arrivati alla conclusione dell’indagine dopo accertamenti avviati nell’ambito di un’attività di controllo del territorio.

L’acqua trasportata in un’autobotte contaminata

Nel corso del controllo, i carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre scaricava circa 5000 litri di acqua, trasportata con un’autobotte e di provenienza non documentata, all’interno della cisterna di un immobile privato. Dagli accertamenti avviati è emerso che l’uomo non era in grado di esibire la documentazione prevista in materia di tracciabilità, salubrità dell’acqua trasportata e autorizzazioni connesse all’attività svolta. Per queste violazioni, nella prima fase, sono state contestate sanzioni amministrative per 5500 euro. Insieme alla diffida alla cessazione dell’attività illecita.

L’analisi dei campioni dell’acqua

Contestualmente, i carabinieri hanno proceduto al prelievo di campioni dell’acqua. Sottoposti ad analisi di laboratorio da parte dell’Asp di Agrigento, hanno evidenziato la presenza di batteri coliformi, escherichia coli ed enterococchi intestinali. Elementi indicativi di contaminazione dell’acqua e di potenziale pericolo per la salute pubblica. Pertanto, l’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive. Sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati a chiarire la provenienza dell’acqua e ogni altro aspetto connesso alla vicenda.

Fenomeni illeciti nella distribuzione dell’acqua

L’attività rientra nel più ampio impegno dei carabinieri nel controllo del territorio e nella tutela della salute dei cittadini. Con particolare attenzione ai fenomeni illeciti legati alla distribuzione di acqua destinata al consumo umano, soprattutto in un contesto territoriale in cui l’approvvigionamento idrico rappresenta un tema di particolare sensibilità per la popolazione.

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