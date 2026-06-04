Catania, più di un chilo di droga in auto e a casa: arrestato un 57enne

04/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La polizia a Catania ha arrestato un 57enne, con precedenti penali, per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’attività, condotta dagli agenti della squadra mobile della questura di Catania, si colloca nell’ambito di uno specifico piano. Finalizzato a rafforzare, in tutto il territorio provinciale, i servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’odore di marijuana

In particolare, gli agenti della sezione Falchi, durante un’attività di perlustrazione, nel quartiere Picanello, hanno notato l’uomo a bordo di un’utilitaria. Non appena si sono avvicinati per identificarlo ed eseguire un controllo, hanno subito percepito un forte odore, tipico della marijuana, provenire dall’abitacolo del veicolo.

Arrestato per spaccio di droga a Catania

La perquisizione dell’auto, estesa successivamente all’abitazione del 57enne, ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente oltre 650 grammi di marijuana, 290 di hashish e 100 di wax. Detenuti in parte all’interno dell’auto e in parte in casa, insieme a materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Informato il pubblico ministero di turno, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e portato nel carcere di piazza Lanza a Catania, in attesa dell’udienza di convalida.  

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