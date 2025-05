Catania, iniziata la rimozione di 180 tonnellate di rifiuti in via Toledo: «Intervento atteso da un decennio»

Sono iniziati oggi, e dureranno circa 45 giorni, i lavori di bonifica ambientale dell’area di via Toledo, nel cuore del quartiere San Cristoforo di Catania. Una zona vittima da un decennio di una grave emergenza ambientale e sanitaria dovuta alla presenza di una vasta discarica abusiva. L’intervento è possibile grazie allo stanziamento di 350mila euro da parte dell’Assemblea regionale siciliana, che ha riconosciuto l’urgenza e la strategicità del risanamento di uno dei siti più compromessi della città. L’importo coprirà l’intero piano di rimozione e smaltimento dei rifiuti urbani, oltre alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale dell’area.

La procedura di gara, aggiudicata mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), ha rispettato i criteri di trasparenza e apertura alla partecipazione di tutti gli operatori economici nazionali. «Si tratta di un intervento atteso da anni – dichiarano il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’assessore all’Ecologia Massimo Pesce – che rappresenta una svolta concreta per la salute pubblica e il decoro urbano in un’area strategica qual è San Cristoforo su cui ci accingiamo a intervenire ad ampio spettro, sotto il profilo infrastrutturale e sociale anche grazie al decreto Caivano. Grazie al sostegno economico dell’Ars – sottolineano il primo cittadino e il componente della sua giunta -rimuoviamo una ferita nel tessuto urbano e restituiamo ai cittadini un’area finalmente bonificata, dopo parecchi anni di marginalità e degrado igienico sanitario».

«Il risanamento di via Toledo – aggiungono i due amministratori – segna il primo passo di un più ampio piano di rigenerazione ambientale previsto anche per le altre aree critiche del territorio comunale in cui purtroppo esistono discariche abusive e su cui contiamo di intervenire presto, in sintonia con il Consiglio comunale». L’incarico è stato affidato alla Balistreri Srl, con sede a Carini (in provincia di Palermo), che per 45 giorni impiegherà una decina di operai e un ampio parco mezzi composto da minipale, autocarri e un rimorchio. Si stima che verranno rimossi complessivamente 180 tonnellate di rifiuti, scarti che saranno sottoposti a un’attenta operazione di cernita per favorire il massimo recupero differenziato e uno smaltimento corretto ed ecologicamente sostenibile.