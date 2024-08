Catania: fermato a bordo di uno scooter rubato, 17enne denunciato per ricettazione

Trovato in possesso di uno scooter rubato, un 17enne è stato denunciato dalla polizia per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. In via Antico Corso a Catania, hanno notato un ragazzo che alla loro vista, scendendo da uno scooter parcheggiato, ha tentato di allontanarsi.

Insospettiti, i poliziotti hanno fermato il giovane. Durante il controllo, il mezzo a due ruote è risultato rubato alcuni giorni prima. Il giovane fermato – un 17enne di nazionalità rumena, ma residente a Catania – non è stato in grado di fornire nessuna plausibile spiegazione in merito al possesso di quello scooter.

Quando i poliziotti lo hanno invitato a salire sull’auto di servizio, il ragazzo è riuscito a divincolarsi e scappare. Dopo un breve inseguimento, è stato bloccato. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Ultimati gli adempimenti di rito, il 17enne è stato affidato a un familiare. Lo scooter è stato restituito alla proprietaria.