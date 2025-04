Palermo: perde il controllo della bici e finisce contro il muro di una casa

Un ciclista di 38 anni è finito contro un muro ed è rimasto gravemente ferito a Palermo. L’incidente si è verificato in via Celona nel quartiere Borgo Nuovo. Stando a quanto è stato ricostruito finora, per cause che sono ancora in fase di accertamento, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad allertare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che, a bordo di un’ambulanza, hanno trasportato il ferito in ospedale con codice rosso: il 38enne è stato ricoverato a Villa Sofia e la prognosi è riservata. Le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente sono condotte dalla polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista stava percorrendo un tratto in leggera discesa quando è finito contro il muro di un’abitazione e ha battuto la testa.