Rissa tra giovani a Milazzo: cinque denunciati

Cinque persone – di età compresa tra i 22 e i 31 anni – sono state denunciate dai carabinieri di Milazzo (in provincia di Messina) a conclusione di un’attività investigativa avviata a seguito di una rissa, avvenuta la notte del 19 gennaio nella zona della movida del capoluogo mamertino. La visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e le dichiarazioni rese da alcuni testimoni hanno permesso di documentare le fasi della rissa tra cinque giovani. Stando a quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, il litigio sarebbe scaturito per futili motivi. Nel corso della rissa, uno dei giovani è stato ferito e per lui sono state necessarie le cure in una struttura sanitaria.

Durante le indagini, i militari sono risaliti all’identità dei responsabili. Tutti e cinque sono stati denunciati per il reato di rissa, con la contestuale irrogazione della misura di prevenzione del Dacur (daspo urbano), che impedisce, a chi si è reso responsabile di atti gravi, di frequentare le zone urbane più affollate e della movida.