Catania, denunciati 15 parcheggiatori abusivi: «Tornati nonostante i divieti»

Quindici parcheggiatori abusivi – di età compresa tra i 22 ei 58 anni – sono stati denunciati dalla polizia a Catania durante le festività pasquali per l’inosservanza del Dacur. Il provvedimento con il quale era stato loro vietato di stazionare e di frequentare la zona dove sono soliti svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo. Nei loro confronti è scattata anche una sanzione amministrativa con il sequestro delle somme illecitamente guadagnate. Sono stati sorpresi in via Dusmet, piazza Borsellino, piazza Manganelli, viale Ruggero di Lauria e nella zona di piazza Europa.