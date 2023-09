Arrestato un ricercato nel quartiere San Cristoforo. Denunciati anche due sorvegliati speciali

La polizia ha arrestato un uomo che era ricercato nel corso dei controlli effettuati ieri nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Le attività su strada sono state coordinate dal commissariato di zona e hanno visto impegnate diverse pattuglie del reparto prevenzione crimine. Sono stati effettuati numerosi controlli: 68 veicoli e 149 persone, sono state contestate decine di violazioni al codice della strada, tra cui la mancanza di assicurazione, il mancato uso del casco e la guida senza patente.

Sono stati anche denunciati in stato di libertà due sorvegliati speciali che non sono stati trovati presenti nel loro domicilio. Nel corso dei controlli è stato identificato un pregiudicato 45enne di Butera, nel Nisseno, il quale era colpito da un provvedimento di ricerca e cattura emesso dalla corte d’appello di Caltanissetta in seguito a reiterate violazioni della sorveglianza speciale. L’uomo è stato immediatamente arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di piazza Lanza.