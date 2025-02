Omicidio di un 30enne a Ribera, arrestato un uomo di 51 anni

È stato arrestato il presunto responsabile dell’omicidio di Mahjoub Aymen. Il 30enne, di origine tunisina, è stato ucciso lo scorso 10 febbraio a Ribera, in provincia di Agrigento. Nel tardo pomeriggio di sabato 15 febbraio 2025 a Porto Empedocle – sempre nell’Agrigentino – è stato arrestato dai carabinieri un 51enne di Ribera, ritenuto responsabile dell’omicidio di Aymen. Le indagini dei militari si sono avvalse anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona in cui è avvenuto l’omicidio. Stando a quanto riporta una nota dei carabinieri, a carico dell’arrestato ci sarebbero gravi indizi. L’uomo è stato portato nel carcere di Sciacca, sempre in provincia di Agrigento.