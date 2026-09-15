Incidente autonomo sull’autostrada A19 Palermo-Catania, dove un camion ha urtato l’impianto di illuminazione della galleria San Nicola. Nel tratto in provincia di Enna, in direzione del capoluogo siciliano, il traffico risulta bloccato. Sul posto vigili del fuoco e squadre Anas per rimuovere il mezzo pesante e mettere in sicurezza la galleria. Mentre sono in corso anche le verifiche tecniche per valutare l’entità dei danni. Il traffico è deviato sulle strade statali 640, 626 e 117/bis.