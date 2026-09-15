Foto dal sito Cefpas

Il tribunale del riesame di Caltanissetta ha annullato la misura cautelare interdittiva nei confronti dell’ex direttore generale dell’Asp di Agrigento Giuseppe Capodieci, coinvolto nell’inchiesta Corte dei miracoli sul Cefpas. Il collegio, presieduto da Gabriella Natale e composto anche dai giudici Nadia Marina La Rana e Salvina Finazzo, ha accolto il ricorso della difesa. Pertanto, ha dichiarato cessata ogni efficacia del provvedimento disposto il 14 luglio dal gip di Caltanissetta. Capodieci era stato sospeso per sei mesi dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio. L’ex manager dell’Asp, che dopo il coinvolgimento nell’indagine si era dimesso dall’incarico di direttore generale, ha sempre respinto le contestazioni della procura di Caltanissetta. Durante l’interrogatorio davanti al gip aveva risposto alle domande e depositato documentazione sostenendo la legittimità della propria condotta amministrativa e l’assenza di esigenze cautelari.