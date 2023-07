Aeroporto Internazionale di Palermo "Falcone Borsellino" su Facebook

Riaperto l’aeroporto di Palermo, ma solo per i voli in partenza

Riapre al traffico l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, che nella notte era stato chiuso a causa delle fiamme che hanno circondato la zona perimetrale dello scalo. Al momento, come fanno sapere da Gesap – la società che gestisce i servizi dello scalo aeroportuale – sono stati autorizzati i voli in partenza, mentre per quelli in arrivo si stanno monitorando le condizioni meteo. Nella zona, infatti, soffia anche un forte vento di scirocco. Intanto, l’emergenza incendi continua nel capoluogo e anche in provincia: più di 1500 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case minacciate dalle fiamme e c’è un rogo che lambisce anche l’ospedale Cervello.