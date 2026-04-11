Foto da Wikipedia, autore Ji-Elle

Riaperta la pozza dei fanghi di Vulcano: chiusa dopo l’ustione di un turista

11/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È stata riaperta al pubblico questa mattina la pozza dei fanghi nell’isola eoliana di Vulcano. Si tratta di una grande vasca con fango, situata a destra del porto di Levante, dove le acque raggiungono temperature elevate.

Riaperta la pozza dei fanghi di Vulcano

Il dissequestro era stato già disposto il 3 aprile dalla sezione penale della procura di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Il provvedimento è arrivato in seguito a due istanze presentate dall’avvocato Rosario Venuto per conto di Gustavo Conti. Il rappresentante della società Geoterme Srl, che gestisce il sito. E alla nota dei carabinieri di Vulcano del 6 marzo che ha attestato il rispetto delle prescrizioni imposte.

Perché era stata chiusa

La pozza dei fanghi di Vulcano, che questa mattina è stata riaperta, era stata sequestrata l’11 giugno dello scorso anno dai carabinieri di Lipari e Vulcano, su disposizione della procura. Una chiusura che era stata dovuta ad accertamenti. L’8 giugno, infatti, un turista lombardo aveva riportato gravi ustioni alle gambe pochi minuti dopo essersi immerso nella pozza.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Si cosparge di benzina davanti tribunale Catania, bloccato un uomo
Leggi la notizia

È stata riaperta al pubblico questa mattina la pozza dei fanghi nell’isola eoliana di Vulcano. Si tratta di una grande vasca con fango, situata a destra del porto di Levante, dove le acque raggiungono temperature elevate. Riaperta la pozza dei fanghi di Vulcano Il dissequestro era stato già disposto il 3 aprile dalla sezione penale della […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026
di

La settimana dal 6 aprile 2026 pare portare significati di rinascita, con l’oroscopo coerente al periodo pasquale. I segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – beneficiano a piene mani di queste nuova voglia di vivere e rinnovarsi. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sembrano risolvere uno dopo l’altro gli […]

Oroscopo del mese di aprile 2026
di

Ad aprile non si dorme mica, parola dell’oroscopo del mese 2026. Per quanto possa essere dolce, in quesi giorni i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – rinascono con Urano favorevole. I segni di terra godranno dei favori di Venere e della Luna, quindi amore e sentimento per Toro, Vergine e Capricorno. I segni […]

Oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026
di

Nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026, la primavera zodiacale entra nel vivo: con l’ammasso planetario in Ariete che testimonia nell’oroscopo una grande voglia riformatrice. I pianeti corroborano con una sferzata di energia intensa i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. Ne beneficiano Acquario, Gemelli (che pure devono aggiustare qualcosa) e Bilancia, […]

Business in chiaro

Agroalimentare, 70 milioni per la filiera: oltre la materia prima, cosa prevede il bando SRD13
di

Se negli ultimi anni l’agricoltura ha puntato molto sull’innovazione in campo, una delle sfide oggi più importanti riguarda ciò che accade dopo la produzione: trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ed è proprio sui passaggi della filiera agroalimentare che interviene il bando SRD13 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze