Foto di Emmecci spa

Lo storico hotel Miramare, a Taormina, avrà un nuova vita, con il restauro gestito dall’azienda del Palermitano Emmecci spa. Un progetto delicato, che si propone di tenere insieme la storia dell’antica villa nobiliare con l’innovazione e il comfort sostenibile contemporaneo. Affacciato sul golfo di Taormina e vicino al Teatro greco, l’hotel Miramare sarà oggetto di un intervento di recupero con soluzioni costruttive off-site in acciaio, il rinnovamento degli impianti e l’introduzione di nuove tecnologie. Oltre al rifacimento degli ambienti interni: tra le dimore patrizie e la piscina a sfioro circondata dalla macchia mediterranea.