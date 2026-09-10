Al via la sesta edizione del Bellini International Context

10/09/2026 di , Tempo di lettura 3 min

Si apre con un grande appuntamento musicale e teatrale la sesta edizione del Bellini International Context, il festival dedicato a Vincenzo Bellini e al suo tempo. Martedì 15 settembre, alle ore 21, nella suggestiva cornice di Villa Bellini, il galà inaugurale La disfida di Parigi di Gioachino Rossini che racconta il debutto dei Puritani e di Marin Faliero e metterà a confronto due protagonisti assoluti del melodramma italiano dell’Ottocento: Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti. Sul palco l’orchestra e il coro del Teatro Massimo Bellini, con la direzione musicale affidata a Sergio Alapont e Massimo Fiocchi Malaspina come maestro del coro. Gli interpreti sono: Jessica Pratt soprano, Dmitry Korchak tenore, Carlo Lepore basso e Gaetano Aronica voce recitante. Completano il cast Claudia Ceraulo, soprano, Ivan Tanushi, tenore, Italo Proferisce, baritono, e Gaetano Triscari, basso. I testi sono di Giuseppe Montemagno.

La sfida tra Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti

Al centro della serata c’è la straordinaria vicenda che, nel 1835, vide Bellini e Donizetti presentare al Théâtre-Italien di Parigi, a poche settimane di distanza, I Puritani e Marin Faliero: il primo il 24 gennaio, il secondo il 12 marzo. Le due opere potevano contare sul medesimo, leggendario quartetto vocale formato da Giulia Grisi, Giovanni Battista Rubini, Antonio Tamburini e Luigi Lablache, dando vita a un confronto destinato a entrare nella storia del melodramma. A fare da filo conduttore sarà la figura di Gioachino Rossini, protagonista-ombra di quella stagione parigina. Giunto nella capitale francese nel 1824 e nominato Directeur de la musique et de la scène del Théâtre-Italien, Rossini fu una presenza centrale della vita musicale della città e accompagnò con consigli e suggerimenti la nascita delle due nuove opere. La disfida non fu soltanto una competizione artistica.

Bellini e Donizetti arrivarono a Parigi con ambizioni internazionali diverse e si trovarono a confrontarsi con un ambiente cosmopolita. Nel quale il successo di un’opera poteva determinare il destino di un compositore. Intorno ai due musicisti si muovevano inoltre gli ambienti degli esuli italiani e una vivace cultura politica, che trovò eco anche nelle loro opere. Ne I Puritani, l’idea di libertà attraversa la vicenda fino al celebre inno del secondo atto; nel Marin Faliero, la figura del doge che si schiera con il popolo contro il potere aristocratico porta in scena tensioni politiche e sociali altrettanto forti. Due partiture diverse, dunque, ma entrambe capaci di restituire lo spirito romantico e risorgimentale dell’epoca. Il galà inaugurale sarà così un viaggio nella Parigi musicale del 1835, attraverso le pagine più significative delle due opere, restituendo al pubblico non soltanto la rivalità tra due grandi compositori, ma anche il contesto umano, culturale e politico nel quale nacquero due capolavori del melodramma italiano.

Il cuore del Bellini International Context: I puritani

Cuore della manifestazione sarà la nuova produzione de I Puritani del Teatro Massimo Bellini di Catania, realizzata con le proprie maestranze artistiche e tecniche. La prima è in programma mercoledì 23 settembre alle ore 21 al Teatro Metropolitan di Catania, con sei repliche complessive. Sul podio salirà Fabrizio Maria Carminati, direttore artistico del Bellini International Context, mentre nel cast figurano nuovamente due interpreti di assoluto prestigio internazionale, il soprano Jessica Pratt e il tenore Dmitry Korchak. Dalla Parigi del 1835 alla Catania del 2026, il Bellini International Context rinnova così il suo viaggio nel mondo del compositore catanese, riportando al centro della scena la musica, il teatro e l’eredità artistica di uno dei protagonisti più amati della storia del melodramma. I biglietti de I Puritani si possono acquistare on line presso il circuito Viva Ticket. Oppure presso il botteghino del Teatro Metropolitan, in via Via Sant’Euplio, 21. Ma anche al Teatro Massimo Bellini, in piazza Teatro Massimo, dal martedì al sabato 09:00 – 13:00 Per maggiori informazioni: www.belliniinternationalcontext.it.

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