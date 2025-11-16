«La Regione Siciliana è fondata sul sistema clientelare»: l’attacco dell’ex presidente Nello Musumeci

16/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«La Regione Siciliana è fondata sul sistema clientelare e sul consociativismo parlamentare», sono le parole pronunciate dall’ex presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Una frase che l’attuale ministro ha preso in prestito da un suo predecessore, Giuseppe Alessi. Che è stato il primo governatore dell’isola nell’immediato dopoguerra.

Musumeci post Cuffaro: «La Regione Siciliana è fondata sul sistema clientelare»

«Vedo in giro tanta ipocrisia. La Regione siciliana è fondata sul sistema clientelare e sul consociativismo parlamentare». Lo ha detto l’attuale ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare Nello Musumeci questa mattina a Palermo. Il riferimento dell’ex governatore siciliano è all’inchiesta della procura di Palermo che ha coinvolto un altro suo predecessore: Totò Cuffaro. «Nessuno si sorprenda – ha detto Musumeci rispondendo alle domande dei giornalisti a Palermo -. Il problema è capire se si accetta questo sistema e si diventa complici o se invece ti metti di traverso. E, allora, ti isolano e diventi divisivo. Diventi un problema. Questa purtroppo è la tara che si porta dietro la politica siciliana. Non aggiungo altro, per carità di patria».

Le conseguenze dell’inchiesta

Associazione a delinquere, corruzione e turbativa sono i reati che i pubblici ministeri contestano nell’inchiesta che ha coinvolto diciotto persone. Oltre al leader della Nuova Democrazia cristiana Totò Cuffaro, anche il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano e il deputato regionale all’Ars Carmelo Pace. A seguito dei dialoghi registrati nelle intercettazioni emerse, presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha revocato le deleghe ai due assessori Dc Nuccia Albano e Andrea Messina. Entrambi, in pratica, sono oramai fuori dalla giunta regionale. E Cuffaro si è dimesso, già qualche giorno prima, dal ruolo di segretario nazionale della Dc. E le possibile vittime del post Cuffaro e del crollo del partito della Nuova democrazia cristiana in Sicilia non sembrano essere finite qui.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Giovane con la mano incastrata nel tritacarne, grave incidente sul lavoro a Catania
Leggi la notizia

«La Regione Siciliana è fondata sul sistema clientelare e sul consociativismo parlamentare», sono le parole pronunciate dall’ex presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Una frase che l’attuale ministro ha preso in prestito da un suo predecessore, Giuseppe Alessi. Che è stato il primo governatore dell’isola nell’immediato dopoguerra. Musumeci post Cuffaro: «La Regione Siciliana è fondata […]

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 novembre 2025
Leggi la notizia

«La Regione Siciliana è fondata sul sistema clientelare e sul consociativismo parlamentare», sono le parole pronunciate dall’ex presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Una frase che l’attuale ministro ha preso in prestito da un suo predecessore, Giuseppe Alessi. Che è stato il primo governatore dell’isola nell’immediato dopoguerra. Musumeci post Cuffaro: «La Regione Siciliana è fondata […]

«La Regione Siciliana è fondata sul sistema clientelare»: l’attacco dell’ex presidente Nello Musumeci
Leggi la notizia

«La Regione Siciliana è fondata sul sistema clientelare e sul consociativismo parlamentare», sono le parole pronunciate dall’ex presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Una frase che l’attuale ministro ha preso in prestito da un suo predecessore, Giuseppe Alessi. Che è stato il primo governatore dell’isola nell’immediato dopoguerra. Musumeci post Cuffaro: «La Regione Siciliana è fondata […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: Urano retrogrado in Toro, è tempo di cambiamenti
di

Urano è il pianeta che, nell’oroscopo, genera i cambiamenti, le svolte importanti – a volte improvvise o inaspettate – e che adesso entra in moto retrogrado negli ultimi gradi del Toro. Tornando dai primi gradi dei Gemelli, per alcuni segni zodiacali genera la ripresa di alcune problematiche che sembravano risolte. Mentre dona ad altri un […]

Oroscopo speciale: Venere in Scorpione
di

Bella, sensuale, acquatica e decisamente appassionata. Anche gelosa e, a volte, sospettosa. Ma piena di capacità creativa, e abile ad affascinare anche chi è distante miglia dalla sua natura. Venere in Scorpione è tutto questo e merita un posto speciale tra i nostri approfondimenti astrologici, con un oroscopo speciale per i 12 segni zodiacali. Una […]

Oroscopo speciale: Marte in Sagittario
di

Marte, il rosso pianeta dell’azione e della passione, arriva nell’istintivo e generoso Sagittario: e oggi non poteva non essere protagonista dell’oroscopo. Uno speciale della nostra rubrica astrologica dedicato a un passaggio che restituisce vigore all’elemento e corrobora i segni di fuoco Ariete, Leone e, più di tutti, il Sagittario di cui sarà ospite. Ottimo anche […]

Business in chiaro

Riqualificazione energetica 2025: ultima chiamata per bonus e vantaggi fiscali per le imprese
di

Il 2025 è agli sgoccioli e, con l’anno, anche l’attuale stagione di incentivi per la riqualificazione energetica delle imprese. Ma si è ancora in tempo per bloccare i benefici disponibili. A patto di muoversi presto e bene, per trasformare interventi concreti in risparmi di bolletta e vantaggi fiscali. L’importante, rassicura Armando Crispino – commercialista e […]

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

Etna: curiosità e usanze della gente del vulcano
di

Qual è il modo migliore per rendere indimenticabile l’esperienza sull’Etna? Viverla come un local, con un forte legame con il vulcano più alto d’Europa, che domina ogni giorno la vista della sua gente. Ma anche i pensieri e, spesso, il linguaggio e le abitudini. Pur conservando intatta la meraviglia della prima volta. Con l’aiuto di […]

L`asso di mazze