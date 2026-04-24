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La Regione Siciliana torna a sostenere il settore editoriale con la pubblicazione del nuovo avviso Interventi in favore dell’editoria – nuova iniziativa 2026, gestito da Irfis FinSicilia. L’iniziativa prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 3 milioni di euro. Destinati alle imprese e alle associazioni operanti nell’editoria cartacea e digitale, alle emittenti radiofoniche e televisive e alle agenzie di stampa attive sul territorio regionale. Come previsto dal decreto dell’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino.

Le parole di Renato Schifani

«Il mio governo è pronto ancora una volta a sostenere un settore, come quello dell’editoria, fondamentale per il tessuto economico e per tutta la nostra società – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – Perché garantisce un vitale pluralismo di voci e di trasparenza dell’informazione a tutela dei cittadini. Conosciamo bene la crisi che da anni sta investendo questo mondo e proprio per questo riteniamo doveroso contribuire alla sua tenuta, necessaria alla crescita di una società democratica».

I contributi per l’editoria dalla Regione

Delle risorse complessive, 2,4 milioni di euro sono destinati agli operatori già consolidati. Mentre una quota pari a 600mila euro (20 per cento) è riservata alle testate giornalistiche emergenti, ovvero quelle attive da meno di 36 mesi. Attenzione è rivolta proprio a queste realtà, per le quali sono previste condizioni agevolate e priorità per progetti che prevedano l’assunzione di giornalisti e l’introduzione di tecnologie innovative.

Come presentare le domande

I contributi, che potranno raggiungere fino a 100mila euro per impresa (e fino a 30mila euro per le testate emergenti), saranno assegnati sulla base di criteri oggettivi. Che tengono conto, tra l’altro, del numero di giornalisti impiegati, della diffusione dei contenuti, della presenza digitale e dell’impatto informativo sul territorio. Le domande dovranno essere presentate dal 28 aprile al 28 maggio, secondo le modalità indicate nell’avviso, utilizzando la modulistica ufficiale disponibile sul sito di Irfis.