Palermo: ex percettori reddito chiedono incontro con assessora al Lavoro. Attimi di tensione

Momenti di tensione in via Trinacria, davanti alla sede dell’assessorato regionale al Lavoro di Palermo. Questa mattina era in programma un sit-in dell’associazione Basta volerlo, nata in città quattro anni fa e formata da percettori ed ex beneficiari del reddito di cittadinanza. «La Digos ha comunicato che l’assessora non era presente e potevano essere ricevuti dal capo di Gabinetto – racconta a MeridioNews Davide Grasso, presidente dell’associazione – Tuttavia, dopo essere entrati in sede, abbiamo sentito la voce dell’assessora. Ho chiesto di controllare se era presente o meno e poco dopo abbiamo deciso di tornare in strada. Chi aspettava fuori ha ascoltato il racconto di quanto avvenuto negli uffici e ha iniziato a protestare. A questo punto la polizia ha sbarrato l’ingresso». Scena quest’ultima immortalata in diversi video poi finiti sulle piattaforme social.

L’incontro però, alla fine, c’è stato. «Siamo riusciti a incontrare l’assessora soltanto alle 14 e abbiamo chiesto cosa hanno fatto per risolvere il problema dell’abolizione del reddito di cittadinanza – continua Grasso -. La maggior parte dei percettori del reddito sono infatti siciliani. Lei (Nuccia Albano, ndr) ha detto che non si potevano opporre perché si tratta di una misura nazionale ma secondo noi non è così, non hanno mai preso posizione in maniera ufficiale. La gente per loro deve continuare a campare con 350 euro al mese. Come si dovrebbe pagare un affitto o mangiare?». L’associazione non si fermerà qui e nelle prossime settimane sono previste altre manifestazione. Una di queste potrebbe essere organizzata nei pressi della sede del Comune.