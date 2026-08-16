Dopo il furto al MuMe di Messina, dove nella serata di ieri sono state sottratte quattro opere attribuite ad Antonello da Messina, arrivano le prime reazioni. Tra le opere portate via ci sono tre delle cinque tavole superstiti del Polittico di San Gregorio, oltre a una tavoletta bifronte raffigurante la Madonna e il Cristo in pietà. L’assessore comunale alla Cultura Enzo Caruso parla di un episodio «quasi da film», mentre la direttrice del museo Marisa Mercurio esprime lo sgomento per una perdita che definisce gravissima per la città e per il mondo dell’arte.

Caruso: «Un colpo quasi da film come al Louvre»

«I riflettori accesi ultimamente con l’acquisto di un’opera di Antonello per 15 milioni di euro sicuramente hanno destato l’interesse di tantissimi ladri d’arte, inimmaginabile che una cosa del genere possa capitare a Messina, un colpo quasi da film come al Louvre». Lo ha detto l’assessore comunale alla Cultura Enzo Caruso, commentando il furto avvenuto al MuMe.

«Chiaramente ci vengono sottratte due delle opere più importanti che custodiamo nel nostro museo e soprattutto nella città di Antonello, una cosa del genere è una tragedia. Sono opere di valore inestimabile, già l’acquisto di un piccolo quadro è stato per 15 milioni di euro, immaginate il Polittico di San Gregorio il valore che possa avere», ha aggiunto Caruso. L’assessore ha quindi sottolineato un particolare legato alle modalità del furto: «La cosa che mi stupisce è che non sono opere su tela che si possono avvolgere ma su tavola. È un furto studiato da professionisti e mi auguro che in tempi brevi si possa intercettarli».

La direttrice Mercurio: «Siamo sconvolti»

Dello stesso tenore le parole della direttrice del museo regionale di Messina, Marisa Mercurio. «Siamo sconvolti per quello che è accaduto, erano due delle opere più importanti e note di Antonello da Messina. Una grande perdita per il museo, per la città, la comunità e il mondo dell’arte».

La direttrice ha confermato che sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine: «Ci sono indagini in corso da parte delle forze dell’ordine e speriamo riescano ad arrestare i responsabili». Mercurio ha inoltre riferito che il furto sarebbe avvenuto intorno alle 21.50. I responsabili, secondo quanto ricostruito finora, sarebbero riusciti a eludere i sistemi d’allarme e tutti i sistemi di sicurezza del museo. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dell’incursione e individuare i responsabili del furto delle preziose opere.