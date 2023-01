Banda di rapinatori a Siracusa: gioielli e una cassaforte portati via da una villetta

Passamontagna sul volto e armati di pistola, un gruppo di rapinatori ha rapinato una villetta a Cassibile, frazione di Siracusa, portando via non solo monili e gioielli presenti in casa ma anche l’intera cassaforte che si trovava nella camera da letto. Stando a quanto ricostruito, i rapinatori avrebbero immobilizzato i due giovani presenti all’interno della villetta per potere portare gli oggetti preziosi. Usciti di casa i ladri, le vittime hanno allertato le forze dell’ordine. E sono stati i carabinieri a trovare l’auto dei rapinatori, abbandonata nella zona del fiume Ciane. Insieme alla polizia, poi è stata fermata un’auto a bordo della quale è stato individuato uno dei componenti della banda dei rapinatori. Si tratta di un catanese di 40 anni, con numerosi precedenti per rapina. Fermato, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.