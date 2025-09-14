Rapina e tentata estorsione a Palermo: arrestato 35enne, denunciato il complice

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato in flagranza un 35enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, e denunciato un 38enne egiziano, entrambi già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di rapina ed estorsione.

L’operazione è scattata dopo la segnalazione al 112 di un extracomunitario armato di coltello che, in piazza Sant’Erasmo, aveva rapinato una coppia costringendo l’uomo a consegnare il cellulare. Pochi minuti dopo, lo stesso aggressore è tornato insieme al complice chiedendo 100 euro per la restituzione del telefono, senza però riuscire a ottenere il denaro. Raccolta la descrizione dei due, i militari li hanno rintracciati in via Ponte di Mare. La perquisizione ha permesso di recuperare il coltello e il cellulare, riconsegnato alla vittima. Per il tunisino è scattato l’arresto con trasferimento al carcere Pagliarelli, mentre l’egiziano è stato deferito in stato di libertà.