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Rapina da 2000 euro in una tabaccheria a Caltanissetta. Un 50enne pregiudicato è stato arrestato dalla polizia, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura. Per l’uomo l’accusa è di rapina aggravata.

La dinamica della rapina in tabaccheria a Caltanissetta

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la sera del 20 febbraio, l’uomo è entrato in una tabaccheria in corso Umberto I, a Caltanissetta. Con il volto coperto in parte dal cappuccio del giubbotto, il 40enne si è diretto verso la cassa e si è impossessato di circa 2000 euro. La titolare dell’attività commerciale, spaventata, è uscita dal locale chiudendo la porta e cercando di attirare l’attenzione dei passanti.

La fuga con un giubbotto diverso

Una volta presi i soldi, il 40enne ha tentato di uscire dalla tabaccheria, spintonando la titolare con la porta. Poi è fuggito. Le indagini sono state eseguite dalla squadra mobile. Gli investigatori hanno visionato e analizzato anche le immagini registrate dai sistemi delle telecamere della videosorveglianza cittadina, hanno consentito di ricostruire la via di fuga e di identificare l’uomo. Nel corso della fuga il 40enne, per eludere i controlli della polizia, ha indossato un giubbotto scuro, diverso da quello chiaro che aveva durante la rapina. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.