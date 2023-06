Catania, rapina con sparatoria in una traversa del viale Mario Rapisardi. Bloccato un malvivente

«Abbiamo sentito almeno tre colpi di pistola e, poco dopo, uno dei rapinatori è stato bloccato e arrestato». Attimi di forte tensione, raccontati al nostro giornale, questa mattina in via Mandrà, traversa che si collega al viale Mario Rapisardi. Secondo quanto ricostruito da MeridioNews due uomini, con il volto coperto da passamontagna, hanno raggiunto l’arteria a bordo di una macchina per poi dirigersi a piedi in una rivendita di gioielli che si trova all’angolo tra le due strade. Dopo l’assalto uno dei due malviventi sarebbe stato bloccato da alcuni cittadini e non è chiaro se proprio in questo frangente sono stati esplosi i colpi di pistola. L’arma, un revolver, è rimasta a terra così come una borsa. La strada, in cui ha sede Confcommercio, è stata chiusa al traffico e sul posto sono presenti decine di agenti di polizia con il supporto dei colleghi della scientifica che si stanno occupando dei rilievi.

La sparatoria di questa mattina a poco giorni dalla visita in città del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il titolare del Viminale ha presieduto un tavolo provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un momento chiesto a gran voce dal nuovo sindaco Enrico Trantino. Piantedosi tuttavia ha abbassato l’asticella sulla questione sicurezza in città parlando di problemi, per Catania, simili a tante altre realtà metropolitane del Paese. Sul tavolo è finita la possibilità di realizzare servizi mirati per quanto riguarda le piazze di spaccio e la mala movida. Lo stessa giorni in cui Piantedosi è arrivato in città un 20enne è stato ferito a colpi di pistola durante un agguato al viale Bummacaro, nel quartiere periferico Librino.