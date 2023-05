Patti: rubò una tavola da surf e una vela, condannato a due anni di carcere

Una tavola da surf, una vela e un boma (una trave in alluminio che è parte dell’attrezzatura velica). È questo il bottino che aveva portato via da una casa di Patti, nel luglio del 2015 insieme a due complici, il 35enne della cittadina del Messinese che adesso è finito in carcere dopo la condanna definitiva per rapina aggravata a due anni di reclusione. Dopo l’ordine di carcerazione della procura, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri mentre si trovava nella sua abitazione ai domiciliari con il braccialetto elettronico perché indagato per una tentata estorsione nell’ambito di diverso procedimento penale. Nell’estate di otto anni fa, insieme ad altre due persone, il 35enne sarebbe entrato in una casa portando via una tavola da surf, una vela e l’oggetto di attrezzatura. Nei confronti del proprietario che avrebbe cercato di bloccare la loro fuga, i tre avrebbero anche usato violenza. Il 35enne adesso è finito nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.