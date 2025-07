Rapina con il cane: arrestato a Catania 31enne armato di coltello

Nel centro di Catania, la polizia di Stato ha arrestato un uomo di 31 anni protagonista di una doppia rapina, compiuta nell’arco di un’ora all’interno dello stesso market. Il rapinatore si è presentato due volte nel negozio fingendosi un cliente, ma in entrambi i casi ha estratto un coltello e ha aizzato il suo cane contro i presenti. Durante il primo assalto, l’uomo ha puntato l’arma verso il figlio del titolare e ha scagliato il cane contro di lui, provocandogli una vistosa ferita alla gamba. Richiamato dalle urla, un parente della vittima, impiegato in un altro esercizio della zona, è intervenuto per tentare di riportare la calma, ma anche lui è stato aggredito dal cane, mentre il rapinatore fuggiva.

Un’ora più tardi, l’uomo è tornato nel market sostenendo di aver perso 150 euro nel locale. Dopo avere preso alcune bibite, ha ancora una volta estratto un coltello e aizzato il cane contro il titolare, tentando una nuova rapina. Le Volanti della polizia, già in zona dopo la segnalazione, lo hanno intercettato mentre fuggiva con il cane. Fermato e disarmato, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e condotto in carcere, dove resterà in attesa del processo. Il cane, invece, è stato affidato a un veterinario su incarico del Comune di Catania. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.