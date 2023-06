In cinque assaltano una banca a Palermo. Sequestrati dipendenti e clienti prima della fuga

Hanno svuotato il caveau e tentato di forzare alcune cassette di sicurezza i cinque rapinatori che questa mattina, armati e con volto coperto, hanno seminato il terrore al Banco BPM di via Serradifalco, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, per entrare, i malviventi avrebbero forzato un cancello che porta ai box e all’autoclave condominiale, fatto un buco sul tetto e sono riusciti ad irrompere negli uffici, cogliendo tutti di sorpresa. Una volta dentro, hanno minacciato la dirigente, sequestrato dipendenti e clienti, per poi fuggire con il bottino, ancora da quantificare. Non si registrano feriti. Sul posto i carabinieri che hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sentito la dirigente. Indagini in corso.