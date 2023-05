Trapani, turista polacco aggredito e rapinato. Fermato 25enne con cui aveva passato la serata

Non solo a Catania, dove un turista polacco di 35 anni è in fin di vita dopo essere stato aggredito durante una rapina da un uomo che ieri è stato fermato dalla polizia. Anche a Trapani, un turista polacco è stato rapinato. L’episodio è avvenuto via Fardella. Un 25enne di origini tunisine è stato fermato dai poliziotti. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, sarebbe stato proprio il 25enne a fornire al turista delle indicazioni, accompagnandolo poi in un negozio aperto nelle ore notturne. Lì, insieme, hanno consumato da bere. Poi, sempre insieme, i due si sarebbero diretti verso la struttura ricettiva dove il giovane polacco alloggiava. Durante il tragitto, però, il 25enne lo avrebbe spintonato dalle spalle

facendolo cadere a terra e rubandogli le carte di credito e il cellulare. Dopo di che, sarebbe scappato a bordo di una bicicletta.

Gli agenti lo hanno individuato facendo una comparazione tra le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della struttura ricettiva e della zona con quelle tratte degli archivi di polizia. Dopo avere rintracciato il 25enne, lo hanno condotto in questura dove la stessa vittima lo ha riconosciuto. Tenuto conto del pericolo di fuga, il giovane è stato sottoposto a fermo con l’accusa di rapina aggravata e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato portato nella casa circondariale di Trapani. Il provvedimento è stato poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari che ha confermato per l’indagato la custodia cautelare in carcere.