Catania, turista 35enne in fin da vita dopo essere stato picchiato e derubato in pieno centro

Un turista polacco di 35 anni è in fin di vita dopo essere stato aggredito per una rapina la notte scorsa tra via Neve e via Penniniello nella zona di piazza Stesicoro nel centro di Catania. Stando a quanto è stato possibile ricostruire finora, la vittima sarebbe stata derubata del suo cellulare (un modello di Iphone). Per questo, un uomo lo avrebbe colpito ripetutamente facendolo cadere per terra e facendogli battere la testa. È stato un residente della via in cui è avvenuta la rapina a chiamare un’ambulanza. I sanitari del 118 dopo avere soccorso il turista lo hanno portato all’ospedale Garibaldi di Catania dove il 35enne è già stato sottoposto a un delicato intervento alla testa. Adesso si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. Sul fatto indaga la polizia.