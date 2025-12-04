Rapimento 17enne a Vittoria: i tre arrestati in silenzio davanti gip

04/12/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere i tre arrestati perché fortemente indiziati di essere stati gli autori del rapimento di un 17enne a Vittoria nel Ragusano. Gianfranco Stracquadaini, 50 anni (ex latitante coinvolto anche nel tentato omicidio di un ex collaboratore di giustizia), Stefano La Rocca, 23 anni, e Giuseppe Cannizzo, 40 anni, (difesi rispettivamente dagli avvocati Rosario Cognata, Matteo Anzalone e Alessandra Di Raimondo) hanno scelto la via del silenzio. I tre sono accusati in concorso tra loro di sequestro di persona a scopo di estorsione, furto aggravato, porto e detenzione illegale di armi da fuoco.

Il rapimento del 17enne

Era il 25 settembre quando un commando, con due autovetture, aveva raggiunto un 17enne, figlio di una famiglia molto facoltosa di Vittoria. Si tratta di commercianti nel settore della produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli con un grosso giro di affari anche all’estero. Il ragazzo è stato rapito mentre stava assieme ad altri ragazzi nelle vicinanze della sua abitazione. Lo avevano chiamato per nome prima di caricarlo su una delle due macchine intimandogli di lasciare il telefono per evitare il tracciamento. Poi la fuga. Il 17enne, venne liberato dopo neanche 24 ore.

Il rilascio e le indagini

Dopo il rapimento, il 17enne di Vittoria è stato riconosciuto per strada da un amico, che lo ha preso a bordo della sua auto, dandogli il telefono per chiamare casa. I suoi erano già in Commissariato, perché gli agenti stavano approfondendo ogni aspetto della vita della famiglia. Ciò per raccogliere elementi utili alle indagini. Nel frattempo è arrivato il giovane accompagnato dal suo amico. ed è lì che l’amico portò il giovane.

Le indagini sono state avviate immediatamente dalla polizia di Vittoria, grazie all’allarme lanciato dagli amici del giovane alla Procura di Ragusa. Poi il fascicolo passò alla Procura distrettuale. Gli interrogatori erano stati fissati per la mattinata di oggi davanti al gip Luigi Barone e si sono svolti in modalità telematica.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Rapimento 17enne a Vittoria: i tre arrestati in silenzio davanti gip
Leggi la notizia

Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere i tre arrestati perché fortemente indiziati di essere stati gli autori del rapimento di un 17enne a Vittoria nel Ragusano. Gianfranco Stracquadaini, 50 anni (ex latitante coinvolto anche nel tentato omicidio di un ex collaboratore di giustizia), Stefano La Rocca, 23 anni, e Giuseppe Cannizzo, 40 anni, […]

Migranti. In 45 sbarcati a Lampedusa: 5 dispersi
Leggi la notizia

Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere i tre arrestati perché fortemente indiziati di essere stati gli autori del rapimento di un 17enne a Vittoria nel Ragusano. Gianfranco Stracquadaini, 50 anni (ex latitante coinvolto anche nel tentato omicidio di un ex collaboratore di giustizia), Stefano La Rocca, 23 anni, e Giuseppe Cannizzo, 40 anni, […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
di

La settimana a partire dal 24 novembre si apre con la stagione del Sagittario e, sotto l’egida dei segni di fuoco, l’oroscopo segnala una gran voglia di dinamismo, forza, passione, viaggi e novità. Baldanzoso e positivo, l’istintivo Sagittario colora la settimana dei dodici segni zodiacali. In particolare di Ariete e Leone, ma anche di Bilancia […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze