Randazzo, 195 munizioni nascoste sotto le pietre laviche in mezzo al riso

Oltre 195 munizioni per arma da sparo sono state ritrovate in un terreno a Randazzo, in provincia di Catania. In particolare, il ritrovamento è stato fatto dai carabinieri in contrada Murazzo Rotto. I militari hanno setacciato l’area utilizzando anche un metal detector.

Così, nel terreno demaniale, nascosto sotto alcune pesanti pietre laviche, è stato trovato un bidone di plastica di colore blu ermeticamente chiuso, con dentro 195 munizioni di vario calibro: 38 proiettili calibro 7,65 con ogiva incamiciata, 44 proiettili calibro 7,65 con ogiva in piombo, un proiettile calibro 22, 31 proiettili calibro 38 special con ogiva color bronzo e oro, 23 cartucce calibro 12 a pallettoni, 58 cartucce calibro 12 a palla asciutta, alcune sigillate all’interno di bustine di plastica e tutte immerse in riso alimentare. Un espediente per proteggere l’armamento dall’umidità e dagli agenti atmosferici, in modo da renderlo sempre pronto all’uso.

Si tratta di un ennesimo ritrovamento in quella zona di Randazzo: nel 2023 in contrada Dagalalonga, in un terreno a disposizione della famiglia Sangani, i carabinieri hanno trovato e sequestrato due fucili e otto cartucce da caccia. A dicembre del 2023 sono state trovate oltre 250 colpi d’arma da fuoco e un silenziatore; nel 2019, proprio in contrada Murazzo Rotto i militari hanno scovato un vero e proprio arsenale interrato, composto da una pistola a tamburo, tre fucili e numerose munizioni, e hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ritenuto contiguo alla famiglia Sangani. Quest’ultimo, recentemente è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione nell’ambito dell’operazione Terra bruciata.