Ramacca: si lancia fuori strada per sfuggire ai carabinieri, ma lascia in auto la tessera sanitaria

26/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sospettato dai carabinieri di alcuni furti tra Mineo e Ramacca, nel Catanese, viene scoperto ma reagisce speronando l’auto dei militari e lanciandosi fuori strada. È la vicenda di un 60enne di Ramacca, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento a beni dello Stato. L’uomo, già noto ai carabinieri, era stato segnalato aggirarsi di notte nelle campagne, nello stesso momento in cui poi venivano denunciati dei furti nelle proprietà private. Finché, intorno alle 5 del mattino, la sua auto non viene notata da una pattuglia in via Nazario Sauro, a Ramacca.

Davanti all’alt dei militari, però, il 60enne tenta la fuga e non si ferma neanche quando la gazzella dell’Arma gli sbarra la strada. L’uomo la sperona e prosegue la sua corsa, fino a lanciarsi fuori strada. Costretto ad abbandonare l’auto, il 60enne si è inoltrato a piedi nella vegetazione. Tutto inutile, però: nella sua auto, perquisita e risultata senza assicurazione, sono stati ritrovati arnesi per lo scasso e la sua tessera sanitaria. Confermandone l’identità e facendo scattare la denuncia.

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