Rally del Belice: domani al via le prime prove, nel segno della promozione del territorio

Cinquanta vetture al via tra moderne e storiche al secondo Rally Valle del Belice, gara valida per il campionato siciliano di rally in programma domani e domenica 27 luglio, organizzato dall’Automobile Club Trapani con la collaborazione dello Sporting Club Partanna. Quasi 250 chilometri con 65 di speciali, suddivisi in undici prove, alcune ripetute due e altre tre volte. Le verifiche ante-gara sono in programma domani dalle ore 08.00 alle ore 11.00, mentre lo Shakedown si terrà subito dopo, dalle ore 11.00 alle ore 15.00, sempre a Partanna.

Nel pomeriggio di domani invece, il via alla competizione con la partenza dalle ore 18.30 e due prove speciali entrambe a Gibellina con la prima a partire dalle ore 19.08 e la seconda alle ore 21.23, mentre il riordino è previsto sempre a Gibellina alle ore 19.44 e alle ore 21.14. Domenica 27 luglio, poi, il clou con le rimanenti 9 prove che si terranno su 3 differenti tracciati, ciascuno ripetuto 3 volte. «Questa edizione del Rally presenta una importante novità rispetto a quella dello scorso anno – spiega Rocco Castro, delegato sportivo provinciale dell’Ac Trapani ed addetto alle relazioni con i concorrenti – Quest’anno saranno due le prove in programma al sabato e una sarà in notturna, uno spettacolo nello spettacolo per tutti gli appassionati che raggiungeranno il Belice per assistere a questa gara». Valorizzare la Valle del Belice anche attraverso l’automobilismo.

L’Automobile Club Trapani, guidato dal presidente Giovanni Pellegrino, ha stretto un accordo cruciale con il GAL (Gruppo di Azione Locale) Valle del Belice rappresentato dal direttore Alessandro La Grassa e dal presidente Salvatore Sutera, sindaco di Gibellina, siglando una partnership che rappresenta una vera e propria svolta con il GAL che sarà parte attiva nell’iniziativa attraverso il co-marketing. Un evento di grande richiamo non solo sportivo, ma anche culturale, offrendo una straordinaria opportunità di promozione per Gibellina, designata Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026.

«Sotto la luce del sole che illumina la Stele di Consagra, il presente incontra il passato e il futuro si schiude come un ventaglio di possibilità infinite. Tutto ciò che serve è crederci – dichiara Giovanni Pellegrino, presidente dell’Ac Trapani – Questo invito, rivolto a sportivi, amministratori e cittadini di ogni provenienza, è un richiamo a partecipare, a contribuire e a sognare insieme. Il Rally Valle del Belice e la Stele di Consagra continueranno a essere protagonisti di storie di speranza, rinascita e condivisione. Se gli sforzi saranno dettati da intendimenti comuni, questa tradizione favorirà la continuità, unirà ancora persone, territori ed emozioni, tracciando un percorso che guarderà lontano, verso un futuro che è nelle mani di tutti noi».

Questo pomeriggio sempre a Gibellina si terrà invece un incontro sul tema Belìce Art & Rally Fest 2025, Arte e Motori un binomio straordinario di promozione territoriale. L’appuntamento è alle 18 al MAC (museo arte contemporanea), interverranno il sindaco Salvatore Sutera, i vertici del GAL Valle del Belìce con il presidente Alessandro La Grassa, il coordinatore dei sindaci della Valle del Belìce Nicola Catania, nonché Salvatore Riolo per la Targa Racing Club, ed il presidente dell’Automobile Club Trapani Giovanni Pellegrino con Rosario Di Maria, consigliere della fondazione Orestiadi: « Il Rally è una grande occasione di promozione della nostra città – ha commentato Salvatore Sutera, sindaco di Gibellina –, che è arte, cultura, ma è anche sport e turismo. Contiamo, anche grazie al Rally, di incrementare le presenze turistiche nel territorio perché attraverso questa competizione motoristica consentiremo a tanti di conoscere le nostre peculiarità».

Partanna intanto è pronta ad accogliere il Rally con gli stand, a Piazza Umberto I, dove gli appassionati che si recheranno al via della gara per vedere da vicino le auto, potranno gustare i prodotti enogastronomici locali: «Quest’anno puntiamo a migliorare l’accoglienza per tutti i tifosi che verranno a vedere dal vivo la partenza del Rally – spiega Francesco Li Vigni, sindaco di Partanna – Per questo motivo abbiamo previsto la presenza di alcuni stand nei quali chi vorrà potrà gustare i nostri prodotti enogastronomici. Il Rally è un appuntamento sportivo, ma anche una occasione di sviluppo per il nostro territorio».

Riuscirà il binomio formato da Bartolo Mistretta con navigatore Gaspare Beninati, su Skoda Fabia Evo a difendere il titolo ottenuto lo scorso anno? Si ripeterà il duello con la coppia seconda classificata nella passata edizione quella composta da Salvatore Riolo e dal navigatore Nicola Catania ex sindaco di Partanna e Deputato Regionale, anche quest’anno sarà al via della gara? I verdetti domenica 27 luglio. «Uno degli aspetti più sentiti del Rally Valle del Belice è la sua capacità di unire – sono le parole di Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani – Sportivi e spettatori, giovani e anziani, cittadini e amministratori, tutti trovano un terreno comune. Questo evento diventa un ponte che collega persone, emozioni e luoghi, trasformando la competizione sportiva in un’occasione per rafforzare il senso di comunità».