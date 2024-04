Ragusa, violenze sessuali e maltrattamenti su due minorenni

Violenza sessuale su minori e maltrattamenti. Sono questi i reati di cui sono ritenuti responsabili due uomini di Ragusa. Per uno è scattata la misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa, per l’altro l’allontanamento dalla casa familiare. Per entrambi, inoltre, è scattata l’applicazione del braccialetto elettronico. In entrambi i casi le violenze sessuali sono state commesse nei confronti di minorenni.

In considerazione di quanto accertato, la procura di Ragusa ha emanato nei confronti dei due uomini due ordinanze di applicazione di misura cautelare entrambe eseguite dagli agenti della squadra mobile. Per questi fatti è stata informata la competente procura del tribunale per i minorenni.