Catania, schianto in moto in via Trieste. Due giovani sono morti

È di due giovani, entrambi morti, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte, poco prima delle 2, lungo via Trieste, a Catania. Il sinistro, secondo le informazioni raccolte dal nostro giornale, sarebbero avvenuto in maniera autonoma mentre i due procedevano lungo l’arteria a bordo di una moto Honda Africa Twin. Improvvisamente, non è chiaro se per una distrazione o per una manovra azzardata, il mezzo ha impattato contro una macchina in sosta sbalzando in aria conducente e passeggero. Sul posto sono state inviate due ambulanze medicalizzate del 118 ma per i due giovani non c’è stato nulla da fare. La moto è finita a qualche decina di metri dal lungo del sinistro, nei pressi dell’incrocio con via Monfalcone. Il conducente – E.D.S. 23 anni – a quanto pare non indossava il casco così come l’altra persona che era in sua compagnia. A effettuare i rilievi sono i vigili urbani mentre sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato.