Noleggiano un furgone per trasportare illegalmente rifiuti speciali: denunciati nel Catanese

Gestione di rifiuti non autorizzata. È questo il reato per cui sono stati denunciati un 31enne e un 27enne di Calatabiano, in provincia di Catania. Sono stati i carabinieri a riconoscere i due – pregiudicati anche per reati contro l’ambiente – in contrada Bosco a bordo di un autocarro con il cassone pieno di tralicci di ferro, accatastati alla rinfusa. A quel punto, i militari hanno deciso di effettuare un controllo.

Affiancato il furgone, i carabinieri hanno esaminato il materiale e hanno accertato che si trattasse di tralicci rimossi qualche tempo prima dalla società elettrica, depositati a bordo strada in attesa del ritiro per lo smaltimento. I due hanno cercato di giustificarsi raccontando che erano stati autorizzati a ritirarli ma, stavano eseguendo un trasporto di rifiuti speciali senza le opportune precauzioni e non avevano né un formulario con i dati del materiale né altra e nemmeno l’autorizzazione a quello spostamento. Per questo, entrambi sono stati denunciati, mentre il furgone e l’intero carico sono stati sequestrati per

ulteriori accertamenti da parte del personale specializzato dell’Agenzia regionale per la

protezione ambientale (Arpa).