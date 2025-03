Catania, mezzo chilo di cocaina nascosto tra i detersivi in lavanderia

Mezzo chilo di cocaina in pietra, per un valore di oltre 100mila euro, è la droga che i carabinieri hanno trovato all’interno dell’appartamento di proprietà di una 54enne nel quartiere Librino di Catania. Nonostante i prolungati appostamenti davanti all’abitazione, la donna non è mai stata vista entrare o uscire.

Durante il blitz, sul pianerottolo è arrivata un’anziana che ha dichiarato che quella casa è di una signora che, parecchi giorni prima, è dovuta partire e che si trova ancora fuori città, ma che le aveva lasciato le chiavi dell’appartamento.

A quel punto, i militari hanno chiesto all’anziana di aprire la porta. Una volta dento, è iniziata la perquisizione: sul balcone verandato, adibito a lavanderia, tra i detersivi, era nascosta una busta contenente due pietre di cocaina per un peso complessivo di quasi 500 grammi. La sostanza, una volta immessa sul mercato illegale, avrebbe potuto fruttare oltre 100mila euro.