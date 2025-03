Acireale, insegue e minaccia la ex a cui non si può avvicinare: in carcere un 45enne

Foto di Marcello Rabozzi da Pixabay

Un 46enne di Acireale (in provincia di Catania) è stato arrestato per atti persecutori e per avere violato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata. È stata la donna, in tarda serata, a chiedere aiuto chiamando il numero unico per le emergenze (112), mentre era inseguita dal 46enne.

Spaventata, la donna è rimasta in contatto con la sala operativa fino a quando è arrivata al commissariato di Acireale. Lì ha raccontato ai poliziotti quanto le sarebbe accaduto poco prima: la 45enne ha riferito di essere stata seguita dall’ex fidanzato mentre si trovava a bordo della propria auto, in via Cristoforo Colombo, insieme al figlio di 13 anni. Durante l’inseguimento, la donna è riuscita a dare l’allarme e a chiedere l’intervento dei poliziotti. Non riuscendo a raggiungerla, l’uomo le ha inviato una serie di messaggi di minaccia.

Scattate le ricerche, è emerso che l’uomo era già sottoposto all’ammonimento del questore e destinatario della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, con divieto di contatti, anche per interposte persone, e comunicazioni telefoniche con il mantenimento di una distanza minima di 500 metri. I poliziotti sono riusciti a individuare l’uomo all’interno della sua auto, in via Verga. Portato negli uffici di polizia, è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.